31 мая, 19:00

Песков назвал изюм лучшим перекусом для быстрой зарядки энергией

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Лучшим перекусом для быстрого восполнения энергии для долгой работы является изюм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

По словам пресс-секретаря президента РФ, во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане он нередко ел изюм из-за его питательности и большого количества сахара.

"Хороший изюм, это я еще с (работы в. – Прим. ред.) Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь", – отметил он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что старается не забрасывать занятия спортом. По его словам, именно физическая активность помогает ему в работе.

Президент также отмечал, что наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе. В этом, по его словам, главный секрет молодости.

