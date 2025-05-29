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29 мая, 17:46

Общество

Путин заявил, что наличие целей в жизни дисциплинирует и держит в тонусе

Фото: kremlin.ru

Наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе, – в этом главный секрет молодости, заявил Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями.

Мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма спросила у президента, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть.

"Самое главное – это иметь какие-то внутренние, важные целевые установки и стремиться к достижению поставленных перед собой целей, к решению задач. И чем масштабнее они, тем лучше. Тем это больше мобилизует", – ответил глава государства.

Путин также отметил важность постоянного движения и добавил, что спорт, режим и прочее – прилагаются.

Встреча с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными звания "Мать-героиня", прошла 29 мая в режиме видеоконференции.

В рамках встречи Путин заявил о необходимости создавать условия для многодетных семей. Глава государства указав, что власти РФ на постоянной основе дополняют меры поддержки и выстраивают комплексную систему.

Кроме того, обращаясь к участникам видеоконференции, президент отметил, что истинные семейные ценности остаются для РФ и народа непреложными, кто бы ни пытался их оспорить или отменить.

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