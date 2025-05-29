Путин призвал создавать особые условия для многодетных семей

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Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей, указав, что власти постоянно дополняют меры поддержки и выстраивают их комплексную систему. Об этом он сказал на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными звания "Мать-героиня".



Российский лидер также предложил обсудить, как сами многодетные родители оценивают работу государства. Как отметил глава страны, число таких семей растет в России и на их примере меняются ориентиры многих жителей.

"Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое – больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается", – подчеркнул он.

По словам Путина, подлинные семейные ценности остаются для государства и народа непреложными, кто бы ни пытался их оспорить или отменить. Кроме того, крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью, сказал президент.

Помимо этого, российский лидер обратил внимание на то, что власти уже давно обсуждают введение льгот для отцов в многодетных семьях, и попросил вице-премьера Татьяну Голикову довести работу до конца, а также поручил ей реализовать инициативу об учете стажа за детей при начислении пенсии многодетных родителей.

"Рассчитываем, что региональные, муниципальные власти, общественные объединения, бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям, помогать им в решении конкретных проблем", – отметил глава страны.

Он добавил, что интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей и проектов, связанных с национальным развитием, объяснив, что это влияет на уровень и качество жизни.

В рамках своего выступления Путин поздравил россиян с Днем защиты детей, который отмечается 1 июня, и заявил, что родители, бабушки, дедушки, педагоги и наставники отдают юному поколению силы и энергию, делятся с ним теплом и делают все для того, чтобы их детство было счастливым. Также он пообещал многодетной семье из Екатеринбурга организовать поездку на Красную поляну.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Она нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. В основу стратегии ляжет нацпроект "Семья".

