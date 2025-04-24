Число многодетных семей в РФ выросло в 1,2 раза за 2 года

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За последние два года количество многодетных семей в России выросло в 1,2 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Она заявила об этом на ежегодной всероссийской конференции "От года семьи – к веку семьи".

"В прошлом году сохранился рост рождений третьих и последующих детей – на 1,1% к предыдущему году. Это не на много, но это важно", – отметила Голикова.

По словам вице-премьера, для 67% жителей России крепкая семья является приоритетной ценностью. Все больше семейных пар планируют рождение детей в ближайший год.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям могут разрешить бесплатно парковаться. Авторы проекта утверждают, что это поможет создать условия для появления детей.

До этого российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. В ее основу ляжет нацпроект "Семья".