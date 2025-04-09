09 апреля, 12:38Общество
Число многодетных семей в России выросло на 1,1% за 2024 год
Фото: depositphotos/Kzenon
Число многодетных семей в России за 2024 год выросло на 1,1%. Об этом на коллегии Минтруда рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, работе с многодетными семьями уделяется особое внимание.
"В прошлом году нам удалось сохранить позитивную тенденцию – число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году, и социологические опросы показывают, что все больше россиян считают идеальной моделью семьи именно многодетную семью", – цитирует Котякова ТАСС.
Ранее правительство России утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Стратегия нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".
Кроме того, в марте Госдума в первом чтении приняла проект закона о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. Документом предлагается сократить с 10 до 5 рабочих дней максимальный срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала.
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