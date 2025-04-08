В Госдуме возмутились предложением Чеховой переименовать термин "брак"

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возмутилась предложением телеведущей Анфисы Чеховой переименовать термин "брак", передает News.ru.

Останина прокомментировала выступление Чеховой, в рамках которого ведущая заявила, что слово "брак" в обозначении союза мужчины и женщины вызывает сомнения. Телеведущая подчеркнула, что в партии "Новые люди", членом которой она является, проведут конкурс на лучшее название брака. По словам Чеховой, в конкурсе смогут поучаствовать все желающие.

"Человек, который пропагандировал, простите меня, в нашем телевизионном пространстве все самое грязное, низменное, все, что ниже пояса, теперь вдруг ему не нравится слово "брак". Незнание даже происхождения самого этого слова оправданием, конечно, не является, но Анфисе Чеховой все простительно", – отметила депутат.

Парламентарий добавила, что у древних славян слово "брак" употреблялось в значении "брать замуж" и не несло отрицательного смысла. Останина также отметила, что инициативы, предлагающие отменить какой-либо термин, только отвлекают от сути государственной политики.

По ее словам, предложения "случайных людей" не имеют серьезного значения, поскольку демографическая политика – это не громкие слова, а работа над сбережением и умножением российского населения.

"Демографическая политика – это качество жизни людей, это состояние здоровья, это меры социальной поддержки. Так что если ты берешься говорить об улучшении демографии, то подходить к этому надо профессионально", – заключила парламентарий.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".