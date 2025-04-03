Омбудсмен Татарстана Волынец раскритиковала образ одинокой успешной женщины с детьми

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Одна из причин деградации института семьи в России – культивируемый образ одинокой успешной женщины, которая без поддержки мужчины воспитывает детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, зачастую считается, что женщина после расторжения брака, как правило, больше не рожает, так как она выполнила свою демографическую программу-минимум. В стране, считает она, уже формируется новая парадигма мышления. Очень много женщин, в том числе многодетных, изначально рожают, зная, что не будут с этими мужчинами, уточнила Волынец.

Такие женщины, продолжила омбудсмен, нередко после развода ничего не требуют от отца детей, им достаточно ни от кого не зависеть и ни с кем не связываться.

"Все прекрасно, кроме только одного минуса. Дети растут без отца. И вот этот порочный круг безотцовщины при живых отцах повторяется из поколения в поколение", – добавила она.

Ранее Волынец предложила наказывать за настраивание детей одним родителем против второго. С ее слов, чем младше ребенок, тем быстрее наступает взаимное отчуждение. При этом ни один судебный пристав не может выполнить судебное решение по передаче детей второму родителю, если ребенок настроен против.