Омбудсмен Татарстана Волынец предложила наказывать за настраивание детей против родителя

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести наказание за настраивание детей одним родителем против второго.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 3 апреля провел заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждалось законодательное закрепление прав ребенка на воспитание обоими родителями после развода.

Во время выступления Волынец рассказала, что нередко после расторжения брака один из родителей настраивает детей против второго, из-за чего общение несовершеннолетних с последним прекращается. По ее мнению, чем младше ребенок, тем быстрее наступает взаимное отчуждение.

Омбудсмен уточнила, что ни один судебный пристав не может выполнить решение суда по передаче детей второму родителю для общения, если ребенок настроен против.

"И как мама четверых детей, и как уполномоченный по правам ребенка я настаиваю на том, чтобы все-таки была установлена некая мера ответственности за то, что ребенка настраивают против второго родителя", – передает слова Волынец РИА Новости.

Она отметила, что установить факт настраивания можно с помощью психолого-педагогической экспертизы.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова назвала главной ошибкой родителей в воспитании детей чрезмерную опеку. С ее слов, она не дает ребенку стать самостоятельным. Попытки защитить детей от трудностей приводят к тому, что они не учатся справляться с реальной жизнью.

При этом случаи, когда ребенок слишком самостоятелен, тоже не приносят пользы, так как он лишается возможности прожить детство, подчеркнула эксперт.