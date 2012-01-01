Психолог Акопян объяснила, как выстроить отношения с детьми от первого брака партнера

Каждый ребенок воспринимает появление нового взрослого члена семьи по-разному: кто-то легко адаптируется, а кто-то испытывает тревогу, ревность или страх, беспокоится за отношения с кровным родителем. Но именно взрослые могут создать поддерживающую и безопасную атмосферу для выстраивания доверительных отношений уже сегодня и в будущем. Вместе с экспертом расскажем, как это сделать.



Дети могут сильно переживать по поводу развода родителей, и появление у мамы или папы нового партнера также может сопровождаться разными эмоциями: тревогой, ревностью или даже злостью. Поэтому важно отнестись с пониманием к чувствам ребенка, даже если они кажутся взрослым несправедливыми, предупредила в разговоре с Москвой 24 специалист семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения Фируза Акопян.

"В семейный центр обратился Сергей, папа 10-летнего Ильи. Мальчик тяжело переживал развод родителей и не сразу принял Наталью, вторую жену отца", – рассказала эксперт.



Фируза Акопян специалист семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения Она пыталась быстрее наладить контакт с пасынком, часто присоединяясь к общению папы и сына, но это вызывало у мальчика лишь раздражение и протест. Такая реакция сильно обижала женщину. Психолог центра посоветовал изменить тактику – не навязываться, но быть рядом. Со временем Илья сам стал инициировать беседы, предлагать совместные прогулки и даже спрашивать совета.

Также очень важно найти с ребенком общие интересы, учитывая его возраст. Эксперт отметила, что с малышами лучше вовлекаться в игровой процесс: это могут быть настольные игры, строительство из конструктора, рисование, создание поделок. Такие занятия помогают детям раскрыться и чувствовать себя комфортно.

С подростками имеет смысл рассматривать другие активности, соответствующие их интересам, – например совместное посещение концерта или выставки.

"Проявите искренний интерес к увлечениям ребенка. Изучите тему, чтобы поддержать разговор. Если мальчик фанатеет от футбола, узнайте о его любимой команде, обсудите последние матчи, а еще лучше – сходите на игру. Если девочке нравится мода, можно предложить вместе посетить показ известного дизайнера, заняться созданием собственного стиля или записаться на мастер-класс по пошиву одежды. Главное – быть открытым к общению и создавать пространство, в котором детям будет комфортно", – объяснила специалист.

Сначала друг, потом наставник

По мнению Фирузы Акопян, в целом начинать отношения стоит именно с дружеского общения: предлагать помощь и поддержку, делиться мнением, но не навязываться. Если ребенок не настроен на контакт, ему необходимо дать время и напомнить, что он всегда может обратиться к вам. Это поможет сохранить доверие и открытость.





Фируза Акопян специалист семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения Не старайтесь чрезмерно угождать ребенку. Поддерживайте нейтралитет в вопросах воспитания и избегайте попыток "купить" дружбу.

Одна из самых больших ошибок – попытка заменить ребенку родную маму или папу. Если он говорит что-то хорошее о своем родителе, его нужно поддержать, например: "Это здорово, что у вас такие яркие совместные воспоминания – расскажешь еще что-нибудь?"

Психолог также рекомендовала никогда не высказывать негативных эмоций о бывшем супруге партнера при ребенке. Это может вызвать обиду и недоверие. Все обсуждения, которые касаются бывших партнеров, лучше проводить наедине.

"Ищите подход к детскому сердцу, будьте открыты для общения, но не спешите. Это нормально, если с первой минуты не получится подружиться с ребенком. Не отчаивайтесь. Возможно, стоит обратиться за профессиональной поддержкой", – заключила Акопян.