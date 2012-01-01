Психолог Яковлева дала советы, как выстраивать отношения с бабушками и дедушками

Каждый год 28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. В честь праздника расскажем вместе с экспертом, как старшее поколение может помочь младшему справиться с повседневными заботами и как сохранить теплые отношения в семье.

Помощь во благо

Когда в семье появляется ребенок, все меняется: распорядок дня, ритм жизни, приоритеты. В первые месяцы особенно важно, чтобы родители имели возможность отдохнуть и восстановиться.

Олег и Кристина обратились в один из столичных семейных центров после рождения первенца. Молодые мама и папа столкнулись с трудностями родительства: бессонные ночи, необходимость совмещать работу и заботу о малыше. Бабушки и дедушки предложили помощь, но женщина не знала, как правильно поступить.

"Боюсь, что стану зависимой от их участия или что они станут излишне вмешиваться в воспитание", – пожаловалась она.

По словам психолога семейного центра "Доверие" столичного департамента труда и социальной защиты населения Валерии Яковлевой, опыт и мудрость бабушек и дедушек действительно помогают молодому поколению чувствовать себя увереннее.



Валерия Яковлева психолог Однако важно также установить четкие границы, чтобы помощь была гармоничной и не воспринималась как вмешательство.

Мудрость сквозь года

Специалисты семейных центров дают несколько рекомендаций, как старшее поколение может помочь молодым мамам и папам.

Подарить заботу ребенку. Молодым родителям важно время от времени делать паузу, чтобы восстановить силы. В такие моменты бабушки и дедушки могут взять на себя часть обязанностей, например погулять с малышом или сопроводить маму или папу на прием к педиатру. Эти небольшие, но ценные перерывы дадут родителям возможность отдохнуть или отвлечься, заняться личными делами.

Подарить поддержку в повседневной рутине. Домашние дела нередко отходят на второй план, когда в семье появляется малыш. Бабушки и дедушки могут значительно облегчить жизнь родителей, если помогут с приготовлением еды на несколько дней, уборкой или закупкой продуктов.

Подарить уверенность родителям. Спокойный и мудрый взгляд бабушек и дедушек на происходящее, их умение выслушать без осуждения и сказать ободряющие слова – все это помогает справляться с тревогой и усталостью.



Валерия Яковлева психолог Помощь бабушек и дедушек выходит далеко за рамки повседневных дел. Старшее поколение – носители семейных традиций и ценностей, которые могут быть переданы дальше. Это не только воспоминания о прошлом, но и советы, проверенные временем.

Эксперт отметила, что в семейных центрах специалисты дают семьям возможность наладить гармоничные отношения между поколениями.

"Мы подсказываем, как деликатно распределить обязанности, чтобы и бабушки с дедушками могли внести свой вклад, и молодые родители чувствовали поддержку, а не давление. Это помогает создать теплую и комфортную атмосферу для каждого", – рассказала она.

Яковлева добавила, что на индивидуальной консультации специалист расскажет, как наладить контакт родственникам разного возраста, а на групповых тренингах и встречах родительских клубов можно обменяться опытом с другими мамами и папами, больше узнать о гармоничных отношениях с близкими.