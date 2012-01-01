Психолог Сафонова назвала главные признаки эмоционального насилия в семье

Психологическое давление в семье – это скрытая угроза, которая может причинить серьезный вред эмоциональному состоянию и самооценке. Часто его проявления не так очевидны, и долгое время можно не осознавать, что находишься в ловушке манипуляций и контроля. Во Всемирный день психического здоровья расскажем, как распознать тревожные сигналы и защитить себя и своих близких от разрушительного влияния.

Потихоньку и незаметно

Определить психологическое насилие в семье бывает непросто: оно часто маскируется под заботу и внимание, размываются границы между здоровыми и токсичными отношениями. Об этом Москве 24 рассказала психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям столичного департамента труда и социальной защиты населения Юлия Сафонова.



Юлия Сафонова психолог Слова могут нанести ущерб человеку так же сильно, как и физическое насилие. Каждый год в Кризисный центр поступает около 14 тысяч обращений, большинство из которых касается эмоциональной и вербальной агрессии.

Она добавила, что женщины, которые приходят в центр, часто не осознают, что долгое время подвергались давлению.

"Это приводит к тревоге, чувству вины, низкой самооценке и даже депрессии", – отметила Сафонова.

Столкнуться с проблемой могут как женщины, так и мужчины, поэтому важно научиться замечать "красные флаги" и действовать, предупредила эксперт.

Осторожно, абьюзер!

Манипуляторы всегда стремятся установить контроль над жертвой и стать "хозяевами" ее жизни, напомнила эксперт. Изоляция от друзей и семьи – один из главных признаков психологического насилия: "Твои друзья оказывают на тебя плохое влияние. Они не достойны внимания, не общайся с ними". Когда партнер пытается отдалить человека от близких, он ограничивает возможность получить внешнюю поддержку и усиливает зависимость от себя, пояснила Сафонова.

Другой тревожный сигнал – постоянная критика и обесценивание: "Ты всегда делаешь все не так, из-за тебя у нас только проблемы". Манипулятор не видит партнера как отдельную личность со своими интересами и потребностями.



Юлия Сафонова психолог Если кто-то из семьи регулярно "принижает" вас – это серьезный повод задуматься.

Еще один признак абьюзивных отношений – контроль, который может проявляться в постоянной слежке за финансами: "Ты тратишь на себя слишком много, ты и без этого хорошо выглядишь". Финансовая независимость создает ощущение безопасности. Однако, если такой формат отношений устраивает обоих и у человека, чьи финансы контролируют, нет чувства уязвимости или унижения, это не является насилием, отметила эксперт.

Вербальные агрессоры также часто используют такой механизм поведения. как газлайтинг, когда партнер отрицает произошедшее и заставляет сомневаться в восприятии реальности: "Ты не помнишь, как ты сам меня провоцировал на ссору?" или "Это всего лишь твои фантазии, ничего такого не было", "Тебе показалось".

"Эмоциональные качели, когда доброта и внимание, чередуются с агрессией и игнорированием, также указывают на нездоровые отношения. Вы можете ощущать себя словно на американской горке: когда в один момент вам кажется, что все идеально, в следующий миг вы чувствуете себя подавленным, возникают конфликты на ровном месте", – объяснила психолог.

Важно также помнить, что психологическое насилие имеет цикличный характер и развивается всегда по одному и тому же сценарию:

нарастание напряжения

инцидент или ссора

"медовый месяц" и временное спокойствие

"Это позволяет агрессору удерживать контроль над жертвой, создавать иллюзию улучшения отношений после каждого конфликта. Чередование таких периодов сбивает с толку человека, заставляя верить, что все может наладиться. Постоянное повторение этого цикла указывает на то, что отношения абьюзивные, где один партнер использует насилие, чтобы манипулировать и доминировать", – предупредила психолог.

Как найти выход?

Избавиться от последствий психологического насилия нелегко, это требует времени и усилий. При этом очень важно работать над собой, чтобы не стать жертвой манипулятора снова. Обращение к психологам – большой шаг к восстановлению, отметила Сафонова. Такую поддержку готовы оказать не только специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям, но и психологи столичных семейных центров. Они помогут выстроить личные границы в отношениях и восстановить эмоциональное равновесие.

"Я долго не осознавала, что нахожусь в эмоциональном плену. Когда обратилась в Кризисный центр, мне помогли увидеть, что манипуляции и контроль моего партнера были причиной постоянной тревоги и низкой самооценки. Благодаря индивидуальной работе с психологом научилась видеть то, как ведет себя партнер, и поняла, какими должны быть здоровые отношения, получилось повысить самооценку", – поделилась опытом москвичка Татьяна.