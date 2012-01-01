Психолог Шохина: чтобы сохранить семью, важно проводить вместе минимум 30–40 минут в день

25 августа отмечается День примирительного поцелуя. Порой именно этот жест помогает растопить лед между близкими людьми, которые оказались в состоянии кризиса. Но чтобы сохранить семью в период кризиса, одного поцелуя бывает недостаточно. Как удержать отношения от разрыва, Москва 24 разбиралась вместе с психологами.
Работа над собой
Кризисом в семейных отношениях может стать любое событие, нарушающее привычный ход жизни, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог семейного центра "Зеленоград" Елена Шохина. К таким ситуациям она отнесла, например, рождение ребенка, смену работы или места жительства и даже ремонт в квартире.
По словам Шохиной, чтобы сохранить и укрепить семью, важно уделять время друг другу.
"Играйте с детьми, читайте книги или просто разговаривайте – это укрепит ваши отношения. Не избегайте поцелуев и тактильного контакта. Порой объятия заменяют тысячу слов" , – отметила Шохина.
Также ключ к гармоничным отношениям – в умении слушать и слышать друг друга. Однако, помимо того, что близких не стоит перебивать, важно научиться четко формулировать свои потребности, сказала психолог.
"Задавайте уточняющие вопросы, чтобы лучше понять точку зрения домочадцев. Будьте открыты для обсуждения проблем, не замыкайтесь в себе", – посоветовала Шохина.
Еще одним важным шагом на пути к взаимопониманию и доверию станут семейные традиции, отметила в беседе с Москвой 24 психолог Центра для детей-сирот "Берег надежды" Алена Перекрестова.
Также психологи рекомендуют близким быть терпимыми к недостаткам партнера – лучше сконцентрироваться на положительных качествах и ценить друг друга.
"Момент, когда отношения идут на спад, важно вовремя заметить. Чем раньше пара обсудит возникшие изменения, тем больше шансов сохранить доверие и взаимопонимание", – заметила Перекрестова.
Помощь профессионала
В любой семье может произойти ситуация, когда конфликт невозможно разрешить без третьей стороны. Поэтому не стоит бояться просить помощи у родных, друзей или специалистов: это проявление мудрости, а не слабости, подчеркнула Алена Перекрестова.
Для тех семей, которые нуждаются в поддержке, столичные семейные центры проводят индивидуальные консультации и групповые встречи, на которых можно обсудить волнующие вопросы взаимоотношений с близкими. Также профессиональные медиаторы могут посодействовать в разрешении разногласий и найдут конструктивный выход для каждой из сторон, отметила Елена Шохина.
"Все занятия проходят в непринужденной атмосфере доверия и, конечно, самым позитивным образом влияют на отношения в семье", – отметила специалист.
Психологи подчеркнули, что любые сложности временные, и обязательно пройдут. Если следовать советам, которые упомянуты выше, удастся преодолеть любые невзгоды и сохранить крепкие, гармоничные отношения, заключили специалисты.
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