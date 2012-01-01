Психолог Бычкова назвала пять главных качеств идеального друга

Ежегодно 30 июля во всем мире отмечается День дружбы. Психологи уверены, что крепкие приятельские связи положительно влияют на ментальное здоровье и благополучие человека. Вместе с экспертами рассказываем, как развить в себе качества хорошего друга.



Польза для здоровья

Дружеские отношения положительно влияют на психическое здоровье, помогают справляться со стрессом и повышают самооценку, рассказала Москве 24 руководитель Научно-исследовательской лаборатории Института дополнительного профессионального образования Виктория Муха.





Виктория Муха руководитель Научно-исследовательской лаборатории Института дополнительного профессионального образования Всероссийские исследования показывают, что у людей с активной социальной жизнью значительно выше уровень счастья и удовлетворенности. При этом качество дружеских связей зачастую важнее количества: даже небольшая группа настоящих друзей может оказать мощное влияние на наше благополучие.

Специалист отметила, что на здоровье особенно влияет проявление симпатии, взаимоуважения и поддержки между друзьями. Со ссылкой на исследование ВЦИОМ она заметила, что главными качествами дружбы для 67% россиян является верность, надежность и преданность. Еще 18% участников опроса назвали другом близкого по духу человека с общими интересами и взглядами. Проверка временем и долгие отношения важны для 7% опрошенных.

Настоящий друг

Навык дружбы человек приобретает еще в детстве, заметила Виктория Муха. По ее словам, чтобы развить у ребенка необходимые для крепких взаимоотношений качества, родителям стоит обратить внимание на досуг малыша и развитие эмпатии.





Виктория Муха руководитель Научно-исследовательской лаборатории Института дополнительного профессионального образования Если ребенок конфликтует с другими детьми, постарайтесь отыскать вместе выход из этой ситуации. Объясните сыну или дочери, что каждый человек уникален и заслуживает уважения. Вместе с малышом подберите такое хобби или занятие, благодаря которому он сможет завести новые знакомства – тогда детей будут объединять и приятельские отношения, и общие интересы.

При этом во взрослом возрасте также необходимо постоянно развивать навык общения, рассказала психолог семейного центра "Палитра" Анастасия Бычкова. В беседе с Москвой 24 она назвала основные качества, которые помогут стать надежным товарищем.

В первую очередь настоящий друг должен уметь слушать, а в идеале понимать, что хочет сказать собеседник, даже если он не выражает свои мысли словами. Также важно быть чутким к настроению и эмоциям друга, чтобы вовремя поддержать.





Анастасия Бычкова психолог семейного центра "Палитра" Нужно понимать, что дружба – это двусторонний процесс. Она требует постоянного внимания и заботы. Это значит, что нужно не только получать поддержку, но и быть готовым ее оказать.

"Часто люди сталкиваются с ситуациями, когда только их собственные проблемы кажутся важными, и забывают о том, что друзья тоже могут нуждаться в помощи и понимании", – добавила специалист.

Кроме того, ни одна дружба не обходится без конфликтов, поэтому, по словам психолога, необходимо прощать и забывать обиды. Важно признавать свои ошибки, принимать раскаяния друг друга и идти дальше. Разногласия и недопонимания нужно обсуждать открыто и честно, иначе они могут накопиться и разрушить даже самые крепкие связи, подчеркнула она.

Особую роль в дружбе играет способность радоваться успехам, без зависти и корысти желать близкому человеку только лучшего, заметила специалист. Однако она призвала не путать понятие со здоровым духом соперничества, который, наоборот, будет взаимно мотивировать развиваться и добиваться высот.

Находить время для общения и инициировать совместные мероприятия – тоже немаловажная деталь: встречи помогают поддерживать отношения на высоком уровне и не дают им угаснуть, отметила психолог.

Найти друзей как подросткам, так и взрослым бывает непросто. Помочь в поиске единомышленников могут в семейных центрах Москвы: там проводят тренинги и мастер-классы для подростков, а также работают клубы для родителей, заключила Бычкова.

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".