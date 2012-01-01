Психолог Танкевич дал советы, как защитить ребенка от негативного влияния в интернете

Социальные сети – это возможность знакомиться с интересными людьми по всему миру. Но в то же время неизвестно, кто скрывается за фотографией в профиле и какие у него цели. Вместе со специалистами разбираемся, как сделать виртуальную жизнь ребенка безопасной.

Полезные соцсети

Сегодня интернет – это не только место для развлечений и отдыха, но и площадка для обмена информацией, поиска новых друзей. Благодаря развитию социальных сетей найти близкого по интересам и единомышленника стало легче.

Как рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Планета семьи" Юлия Танкевич, знакомиться в Сети часто предпочитают те, кому это сложно дается в реальной жизни: для них онлайн-дружба становится важной частью жизни.



Юлия Танкевич психолог семейного центра "Планета семьи" Часто такое общение ведет к реальным встречам, и круг офлайн-друзей расширяется. Если дети переписываются со сверстниками из других стран, то получают много полезных знаний – изучают языки и культуры.

Однако специалист заметила, что сегодня школьники заводят аккаунты в соцсетях уже в начальных классах. В этом возрасте их наивностью и доверчивостью легко могут воспользоваться злоумышленники, поэтому родителям важно обращать внимание на круг общения ребенка.

По словам психолога, важно объяснить базовые правила безопасности в интернете, научить различать манипуляции и уметь говорить "нет".

Правила Сети

В интернете, как и в жизни, нужно уметь отстаивать свои личные границы и соблюдать дистанцию, заметила Юлия Танкевич. По ее словам, важно напомнить про осторожность и бдительность при общении с незнакомцами в Сети.



Юлия Танкевич психолог семейного центра "Планета семьи" Если собеседник скрыт за ником и аватаркой, он может выдать себя за того, кем не является. Взрослый человек может представиться подростком, чтобы войти в доверие.

Кроме того, специалист предложила создать родителям отдельный аккаунт и подписаться на ребенка. Это позволит ненавязчиво наблюдать за интересами сына или дочери. Также рекомендуется проверить список друзей ребенка. Если среди них есть закрытые аккаунты, можно подробнее спросить, как и где они познакомились, созванивались ли по видеосвязи.

"Если друг по переписке предлагает увидеться, помогите ребенку правильно выбрать место для первой встречи. Больше подойдет людное место и дневное время суток. Родителям нужно сопроводить ребенка", – рассказала психолог.

Также следует регулярно проверять историю браузера, а чтобы сын или дочь не попадали на взрослые сайты, рекомендуется установить специальные фильтры.



Еще ребенку необходимо объяснить, что в Сети нельзя публиковать слишком личные фотографии, сканы каких-либо документов, банковских карт или билетов, так как данными могут воспользоваться злоумышленники. Это может навредить всей семье, подчеркнула специалист.

Помимо прочего, важно рассказать юному пользователю про кибербулинг, заметила психолог. По ее словам, ребенок может невольно оказаться свидетелем или участником запугиваний и провокаций. В случае если от другого пользователя идут угрозы и оскорбления, его нужно заблокировать. В критических случаях специалист рекомендует обратиться в полицию.





Юлия Танкевич психолог семейного центра "Планета семьи" Выстраивайте доверительные отношения с детьми. Зная, что родители его поддержат и помогут, ребенок не побоится прийти к маме с папой, если столкнется с опасной или тревожащей ситуацией.

Также ребенку важно объяснить правила "конфиденциальности", подчеркнула психолог. Юный пользователь должен знать, что открытая страница видна всем, поэтому написать ему может любой человек. Приватный профиль доступен только тем, кто находится в списке друзей или подписчиков.

Но в целом, если ребенок решил вести блог, специалист призвала поддержать его.

"Вместе с детьми можно снимать ролики на самые разные темы: развлекательные, образовательные, кулинарные", – добавила Танкевич.

Она также подчеркнула, что многие дети проводят массу времени в интернете, поскольку не могут найти себя в реальной жизни. Проявиться, найти свои сильные стороны и обрести друзей можно в столичных семейных центрах. Для детей здесь организуют театральные студии или учат их бесконфликтному общению в клубах юного медиатора.

Там же, по словам Танкевич, специалисты помогут наладить теплые отношения между ребенком и родителями.