Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Психолог Игнатенко: подростки склонны замыкаться из-за юношеского перфекционизма

Оставьте меня одного: как помочь подростку не замкнуться в себе

Переходный возраст – сложное время для ребенка и родителей. Замкнутость, юношеский перфекционизм и неуверенность в себе могут помешать подростку общаться с окружающими. Психолог рассказала Москве 24, как взрослые могут помочь ему выстроить отношения в социуме.

Внутренние барьеры

Фото: depositphotos/motortion

Дети в переходном возрасте часто очень категоричны в суждениях, и поэтому любая трудность становится для них большой неразрешимой проблемой. Нередко это может мешать им в диалоге с окружающими, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Оберег" Галина Игнатенко.

Часто полноценному общению подростков со взрослыми и сверстниками мешают барьеры – внутренние препятствия успешной коммуникации. Например, во многих случаях это страх быть отверженным и неуверенность в себе.
Галина Игнатенко
психолог семейного центра "Оберег"

Также подростки могут быть склонны к самоизоляции из-за юношеского перфекционизма. Для них лучше побыть в одиночестве, если отношения с окружающими не идеальны, объяснила Игнатенко.

Из-за невозможности разрешить внутренний конфликт ребенок уходит от реальности, чаще пропадая в социальных сетях или компьютерных играх. За монитором молодые люди чувствуют себя более уверенно и защищенно, но при этом они теряют навыки коммуникации в обычной жизни, сказала психолог.

Поддержка рядом

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Помочь ребенку разобраться в своих чувствах могут родители: им важно дать подростку возможность высказаться, поделиться своими мыслями и чувствами. Психолог призвала взрослых не обесценивать слова детей, не критиковать их и не иронизировать.

"Если есть моменты, которые вызывают у вас неприятие или смущение, задайте ребенку дополнительные вопросы. Попробуйте сделать так, чтобы он сам увидел свои ошибки и осознал их. Спрашивайте, чем помочь, и оказывайте поддержку", – предложила Галина Игнатенко.

По ее словам, дети охотнее идут на контакт, если видят заинтересованность со стороны взрослого. Стоит предложить ребенку вместе разобрать конфликтные ситуации, которые у него происходят со сверстниками.

Вместе обдумайте неудачные случаи: как можно было сказать или поступить по-другому. Что почувствовал он, а что мог ощутить его собеседник. Пусть ребенок попробует встать на место другого или посмотреть на себя со стороны. Такой анализ поможет увидеть свои сильные и слабые черты и ошибки, а значит, возникнет мотивация их исправить.
Галина Игнатенко
психолог семейного центра "Оберег"

Фото: 123RF/manuta

Также важно поощрять ребенка: замечать даже самые скромные достижения и поддерживать в момент неудачи. Тогда он поймет, что его любят, ценят и принимают, даже если сделан неверный шаг или получен плохой результат.

"Помогите ребенку формулировать цели, грамотно определять задачи, выстраивать приоритеты. Действия рождают мотивацию, мотивация чаще приводит к успеху, а успех повышает уверенность в себе", – отметила Игнатенко.

Родители также могут предложить ребенку пойти на занятия в подростковые клубы: в группе сверстников со схожими увлечениями ему будет проще устанавливать контакты. А в театральных студиях, на психологических тренингах и тематических занятиях подростки развивают навыки коммуникации, учатся решать конфликты и работать в команде, заметила Игнатенко.

Если же разрешить проблему самостоятельно не получается, она рекомендовала обратиться к психологу.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи по единому справочному телефону 8 (499) 173-09-09. Круглые сутки работает номер неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Кроме того, доступны чат психологической поддержки и форум.

Также можно обратиться в 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".

Читайте также


Шмакова Екатерина

обществодети
Фестиваль "Солома"

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика