Психолог Игнатенко: подростки склонны замыкаться из-за юношеского перфекционизма

Переходный возраст – сложное время для ребенка и родителей. Замкнутость, юношеский перфекционизм и неуверенность в себе могут помешать подростку общаться с окружающими. Психолог рассказала Москве 24, как взрослые могут помочь ему выстроить отношения в социуме.

Внутренние барьеры

Дети в переходном возрасте часто очень категоричны в суждениях, и поэтому любая трудность становится для них большой неразрешимой проблемой. Нередко это может мешать им в диалоге с окружающими, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Оберег" Галина Игнатенко.





Галина Игнатенко психолог семейного центра "Оберег" Часто полноценному общению подростков со взрослыми и сверстниками мешают барьеры – внутренние препятствия успешной коммуникации. Например, во многих случаях это страх быть отверженным и неуверенность в себе.

Также подростки могут быть склонны к самоизоляции из-за юношеского перфекционизма. Для них лучше побыть в одиночестве, если отношения с окружающими не идеальны, объяснила Игнатенко.

Из-за невозможности разрешить внутренний конфликт ребенок уходит от реальности, чаще пропадая в социальных сетях или компьютерных играх. За монитором молодые люди чувствуют себя более уверенно и защищенно, но при этом они теряют навыки коммуникации в обычной жизни, сказала психолог.

Поддержка рядом

Помочь ребенку разобраться в своих чувствах могут родители: им важно дать подростку возможность высказаться, поделиться своими мыслями и чувствами. Психолог призвала взрослых не обесценивать слова детей, не критиковать их и не иронизировать.

"Если есть моменты, которые вызывают у вас неприятие или смущение, задайте ребенку дополнительные вопросы. Попробуйте сделать так, чтобы он сам увидел свои ошибки и осознал их. Спрашивайте, чем помочь, и оказывайте поддержку", – предложила Галина Игнатенко.

По ее словам, дети охотнее идут на контакт, если видят заинтересованность со стороны взрослого. Стоит предложить ребенку вместе разобрать конфликтные ситуации, которые у него происходят со сверстниками.





Галина Игнатенко психолог семейного центра "Оберег" Вместе обдумайте неудачные случаи: как можно было сказать или поступить по-другому. Что почувствовал он, а что мог ощутить его собеседник. Пусть ребенок попробует встать на место другого или посмотреть на себя со стороны. Такой анализ поможет увидеть свои сильные и слабые черты и ошибки, а значит, возникнет мотивация их исправить.

Также важно поощрять ребенка: замечать даже самые скромные достижения и поддерживать в момент неудачи. Тогда он поймет, что его любят, ценят и принимают, даже если сделан неверный шаг или получен плохой результат.

"Помогите ребенку формулировать цели, грамотно определять задачи, выстраивать приоритеты. Действия рождают мотивацию, мотивация чаще приводит к успеху, а успех повышает уверенность в себе", – отметила Игнатенко.

Родители также могут предложить ребенку пойти на занятия в подростковые клубы: в группе сверстников со схожими увлечениями ему будет проще устанавливать контакты. А в театральных студиях, на психологических тренингах и тематических занятиях подростки развивают навыки коммуникации, учатся решать конфликты и работать в команде, заметила Игнатенко.

Если же разрешить проблему самостоятельно не получается, она рекомендовала обратиться к психологу.

