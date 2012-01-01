Психолог Гращенкова перечислила главные правила полового воспитания ребенка

Как поговорить с ребенком "об этом"? Вопросы полового воспитания детей зачастую ставят родителей в тупик. Как взрослым подготовиться к такому разговору, и когда лучше его начинать, Москва 24 разбиралась вместе с экспертами.

Тонкая тема

Внимание к своему телу возникает у ребенка примерно в три года, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Ориентир" Анна Гращенкова. В этот же момент он начинает задаваться вопросом: "Откуда я взялся?"





Анна Гращенкова психолог семейного центра "Ориентир" Это первый раз, когда малыш сам придет к маме и папе с вопросами. Очень важно на этом этапе не спугнуть ребенка ответами или слишком бурной реакцией. Иначе в будущем он обратится не к родителям, а к другим источникам.

Взрослые могут не спешить обсуждать эту тему с детьми, в том числе, из-за непонимания важности полового воспитания. Как правило, это приводит к обратному результату, предупредила специалист Московской службы психологической помощи населению Дарья Аушкап.

"Не получая ответы на свои вопросы, ребенок будет находить их у ребят постарше или в интернете. Такая информация может оказаться недостоверной, сформировать неправильное понимание и отношение к своему телу", – сказала эксперт.

Кроме того, родителей останавливает малое количество знаний о психологии развития детей. В частности, непонимание, когда именно стоит заводить такой диалог. По словам эксперта, в таких ситуациях не нужно за раз проводить большую лекцию: безопасное разъяснение сложных вопросов не случается одномоментно. Это должно быть несколько бесед разного времени и объема в зависимости от возраста ребенка, сказала Дарья Аушкап.

Как строить разговор?



Родителям важно почувствовать подходящий момент для диалога с ребенком, чтобы не навредить ему своими советами. Миссия – не запугать, а помочь в гармоничном развитии, обратила внимание Анна Гращенкова.

По ее словам, выстроить эффективный разговор поможет знание особенностей детской психики: стоит изучить профильную литературу или проконсультироваться с психологом. Это поможет лучше понимать, в какой момент нужно начинать диалог, и как преподнести информацию в соответствии с возрастом.

"Например, если говорить о совсем маленьких детях, то в целом, ответы можно свести к гендерным различиям. Объясните, что девочки анатомически отличаются от мальчиков, потому что они – будущие мамы", – подчеркнула Гращенкова.

Дарья Аушкап в свою очередь отметила, что родителям самим важно оценить, как они воспринимают тонкую тему. Ведь зачастую взрослые не спешат ее заводить из-за тревоги и стыда.





Дарья Аушкап специалист Московской службы психологической помощи населению Можете ли вы спокойно, без смущения называть вещи своими именами, не переходя на метафоры? Если испытываете затруднения при обсуждении подобных вопросов даже со своим партнером, возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы разобраться с причинами. В действительности интимная связь – естественная часть нашей жизни, поэтому она не должна вызывать негативные чувства.

Эксперт посоветовала обратить отдельное внимание на возраст в 9-10 лет. На этом этапе стоит рассказать об особенностях женского и мужского организма, чтобы подготовить детей к пубертатному периоду. Причем этот диалог, скорее всего, придется начать самостоятельно.

"Первыми заговорите о необходимости заботы о своем здоровье. Есть три примерных периода, когда лучше всего поднимать эту тему: 3 года, 9-10 и 12-13 лет. Но помните, каждый человек индивидуален, и рамки обозначены приблизительно. Если видите, что ребенок в значительной степени зациклен на строении своего тела или активно интересуется деликатными вопросами – это сигнал, что пора с ним поговорить. При этом беседа о правилах гигиены и здоровье не менее важна, чем непосредственно об интимной близости", – подчеркнула специалист.

Изучив вопрос, родителям нужно сформулировать своими словами, почему такие беседы важны. В частности, это поможет уберечь ребенка от посягательства на его половую неприкосновенность, преждевременного начала интимной жизни, ранней беременности и проблем с самооценкой, обратила внимание Дарья Аушкап.

При этом она подчеркнула, что залогом успешного разговора с детьми станет осведомленность и спокойствие взрослых. А внутреннее равновесие базируется на лучшем понимании себя и своих чувств. Поэтому не стоит стесняться идти к психологу, и тогда даже самые неудобные беседы пройдут легко, заключила Дарья Аушкап.