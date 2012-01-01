Психолог Корнилова рассказала, почему семьям нельзя проводить выходные раздельно

У россиян продолжаются вторые длинные майские выходные. Специалисты столичной соцзащиты рассказали Москве 24, почему на самом деле важно проводить отдых всей семьей, а также дали несколько советов насчет необычного досуга.

Праздники сближают

Досуг в кругу близких формирует основные ценности и жизненные принципы, которые закладывают основу личности ребенка. Среди них – чувство безопасности, нужности, доверие окружающему миру, рассказала Москве 24 специалист семейного центра "Диалог" Татьяна Корнилова.

По ее словам, в целом проведенное вместе время укрепляет эмоциональную связь, снижает уровень стресса и повышает уверенность в себе и своих силах для каждого члена семьи.



Татьяна Корнилова специалист семейного центра Когда родные проводят время вместе, они создают безопасную атмосферу, что помогает ребенку чувствовать себя любимым и нужным. Внимание друг к другу – традиция, которая учит детей ценить семью и уважать близких.

Кроме того, если члены семьи проводят свободное время вместе, они понимают, что являются частью чего-то целого и надежного. Это дает необходимое каждому чувство безопасности, обратила внимание Корнилова.

"Семейные прогулки, поездки, игры, обеды способствуют близости и взаимопониманию. Совместно проведенное время за каким-либо занятием оставляет теплые воспоминания, укрепляет доверие и поддерживает душевное родство", – объяснила эксперт.

Без этой близости есть риск, что взаимопонимание ухудшится, а доверие будет подорвано. Также можно упустить близость и эмоциональную связь, а это опасно последствиями вплоть до потери отношений, предупредила специалист.

По ее словам, время с семьей – инвестиция в счастье и благополучие близких. Это поможет вырваться из повседневной рутины и станет основой прочного фундамента для развития не только детей, но и родителей, добавила Корнилова.

Простор для идей

Нередко ко вторым майским выходным идеи для совместного досуга уже иссякают, поэтому специалисты дали несколько советов необычных развлечений. Например, это может быть домашний спектакль, посоветовала в разговоре с Москвой 24 педагог театрального факультета Института современного искусства Алена Макарычева. По ее словам, выбор сюжета, распределение ролей, подготовка декораций и костюмов помогут не только раскрыть потенциал членов семьи, но и укрепят детско-родительские и супружеские отношения.



Алена Макарычева педагог театрального факультета Института современного искусства Домашний театр – давняя традиция российских семей. Его можно назвать основополагающим фактором формирования мировоззрения, ценностей и идеалов человека и семьи. У театра огромнейший культурный и воспитательный потенциал, и это помогает ему не терять свою актуальность в современном мире.

Подготовка к домашнему спектаклю также хорошо раскрывает эмоциональное состояние детей: Макарычева рекомендовала посмотреть, какие произведения выбирает ребенок, какие роли отводит себе и предлагает другим. Стоит также обратить внимание на цвет приглянувшихся ему костюмов и декораций. Внимательное наблюдение за этими моментами поможет родителям лучше понять ребенка и его настроение, подчеркнула педагог.

Еще один вариант для семейного отдыха – агрофермы и зоопарки. Взрослым и детям будет интересно познакомиться с "плюшевыми" альпаками, крокодилами, увидеть, как выращивают улиток и осетров.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Также можно посетить тематические мастер-классы на природе. Изучить гончарное искусство, сделать брошь ручной работы или изготовить восковую свечу – сегодня подобные мероприятия постоянно проходят практически в любом районе города.

Кроме того, в честь Дня Победы специалисты посоветовали собрать семейные истории и сделать книгу памяти о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Найти документы о своих близких можно на портале "Память народа", разработанном Минобороны РФ. Получится семейная реликвия, которую можно с гордостью передавать потомкам.