Психолог Васильева рассказала, какие ритуалы помогут наладить общение с ребенком

5 мая отмечается Всемирный день общения. Контакт с близкими особенно важен для детей и подростков, ведь из-за дефицита внимания они могут замкнуться в себе. Как понять, что ребенку не хватает общения, Москва 24 разбиралась вместе с психологами.

Тревожные сигналы

Когда ребенок чувствует, что его переживания никому не интересны, он ищет поддержку там, где может ее получить. Это грозит нарушением стабильной эмоциональной связи между ним и его родителями, рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Сириус" Наталья Васильева.





Наталья Васильева психолог семейного центра "Сириус" Дети, которые испытывают дефицит в общении, становятся тревожными, им сложно выражать свои чувства и эмоции. У них могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, они не чувствуют себя защищенными.

При этом ребенок порой боится идти за помощью к близким, потому что ждет негатива в ответ. Однако это не значит, что ему не нужно общение, рассказала руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

"Дети могут не знать, как подступиться к непростой теме и "поговорить по душам", – отметила эксперт.

Чтобы понять, есть ли у ребенка дефицит общения, специалист выделила следующие основные сигналы.

Закрытость. Ребенок из активного и болтливого превращается в замкнутого, он отстраняется от разговоров, игнорирует совместный досуг. Нередко за таким поведением стоит фраза: "Я один. Мне нужна помощь".

Ребенок из активного и болтливого превращается в замкнутого, он отстраняется от разговоров, игнорирует совместный досуг. Нередко за таким поведением стоит фраза: "Я один. Мне нужна помощь". Изменение эмоционального фона. Ребенок становится менее радостным, чаще жалуется на плохое настроение, у него появляются страхи и тревожность.

Ребенок становится менее радостным, чаще жалуется на плохое настроение, у него появляются страхи и тревожность. Изменения в поведении. Ребенок стал вспыльчивым, участились случаи плохого поведения, ссоры, конфликты. Это может быть попыткой добиться внимания, даже в отрицательном аспекте.

Ребенок стал вспыльчивым, участились случаи плохого поведения, ссоры, конфликты. Это может быть попыткой добиться внимания, даже в отрицательном аспекте. Низкая самооценка. В речи ребенка появляются фразы: "Я вам не нужен", "Меня никто не понимает". Этим он пытается сообщить, что чувствует себя одиноким.

Еще один яркий сигнал – частые заболевания и жалобы на плохое самочувствие. Все потому, что в период проблем ребенка со здоровьем родитель становится более ласковым и начинает разрешать то, что до этого было под запретом, добавила Карпович.

"Наши 15 минут"

Обычно родителей интересуют лишь сделанные уроки и уборка в квартире. Опрошенные Москвой 24 психологи порекомендовали взрослым чаще интересоваться еще и тем, что интересного и приятного произошло в жизни ребенка за день.

Вдобавок дети любят поговорить о своих планах и мечтах, ребят помладше интересует все, что связано с играми и любимыми персонажами. Ребенок с удовольствием пойдет на контакт, если узнает, что родителям интересны его увлечения, подчеркнула Наталья Карпович.





Наталья Карпович руководитель Объединения многодетных семей Москвы Дети младшего школьного возраста оценят включенность в совместные дела, занятия, а также если вы попросите у них совет. Подросткам сложнее начать беседу из-за страха открыться и показаться "уязвимым". Поэтому можно самому инициировать разговор. Например, рассказать о том, как у вас прошел день, обсудить актуальные новости.

При этом не стоит давить на ребенка и оценивать его слова. Если его что-то тревожит, об этом обязательно надо с ним поговорить.

"Можно ввести ритуал на подержание взаимодействия, назвать его "наши 15 минут". И это время принадлежит только вам. А подарки в виде напоминаний, записок дополнят и закрепят позитивный настрой в отношениях", – заявила Наталья Васильева.

Кроме того, специалист порекомендовала поддерживать ребенка на всевозможных спортивных соревнованиях и конкурсах. Тогда он почувствует включенность взрослых в его жизнь, добавила Васильева.

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми, из них 16 – семейные центры. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Узнать больше об их работе можно на портале "Мой семейный центр".

