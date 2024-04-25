Психолог Соломеина: не нужно спорить с ребенком в момент истерики

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Клинический и детский психолог Елена Соломеина считает, что с ребенком в расстроенном из-за проигрыша состоянии ни в коем случае нельзя спорить, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее мнению, лучше согласиться с ребенком и дождаться, пока он успокоится, а потом обсудить возникшую проблему. Это поможет ему относиться к себе с меньшей строгостью и подарит уверенность в том, что его примут абсолютно любым.

Эксперт объяснила, что ребенок, который так себя ведет, использует проекцию в качестве основной психологической защиты, то есть он приписывает окружающим собственные способы реагирования и эмоции. Несовершеннолетнему кажется, что проигравший человек является недостаточно хорошим, из-за этого он начинает себя винить.

По словам специалиста, родителям необходимо научиться уважать выбор ребенка и его способы реагирования, даже если они не совпадают с их собственными. Чрезмерное давление может привести к тому, что он постоянно будет чувствовать себя неуспешным.

Взрослым необходимо всегда вставать на сторону своих детей и всячески их поддерживать. Также важно восторгаться своим ребенком, а не его достижениями. Искренняя и постоянная похвала способна решить многие проблемы, добавила она.

Соломеина подчеркнула, что если у родителей не получается справиться самостоятельно, то стоит сходить к психологу. Например, несколько сеансов игротерапии помогут решить подобные проблемы.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова развеяла миф об антистресс-игрушках. По ее словам, такие предметы не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. В то же время эксперт уточнила, что эти игрушки не наносят никакого вреда.