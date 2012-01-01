Психолог Ковалева назвала способы привить ребенку любовь к чтению

Ежегодно во всем мире 23 апреля отмечается День книги и авторского права. Психологи утверждают, что прививать любовь к чтению необходимо с раннего возраста, но что делать, если ребенок скучает во время этого занятия и совсем не тянется к литературе? Разбираемся вместе с экспертами.



Почему это полезно?

Привычка читать несет за собой огромную и вполне конкретную пользу, а развивать ее можно с первых месяцев жизни, рассказала специалист семейного центра "Палитра" Ирина Васильева.

Например, с первого года жизни детям можно листать мягкие книжки с яркими картинками. С двух лет малыша уже стоит вовлекать в процесс чтения, вместе рассуждая о главных героях. В четыре-пять важно учить ребенка буквам, а с шести лет уже будут интересны более длинные произведения, которые можно растягивать на несколько вечеров.



Ирина Васильева специалист семейного центра "Палитра" Несформированный вовремя интерес к чтению может привести к тому, что ребенок начнет больше времени проводить в гаджетах, не сможет находить общий язык с другими детьми, будет чаще допускать орфографические ошибки.

Кроме того, процесс формирует интерес к изучению нового. Яркая, с красочными картинками книга помогает ребенку взрослеть и становится проводником в мир знаний, а также тренирует концентрацию внимания, усидчивость: малышу хочется узнать, что случится дальше в произведении, а потому чтение затягивается.

Также процесс развивает мышление, внимание, память, ведь в каждой истории есть несколько героев, которые взаимодействуют между собой. Этот поток информации нужно проанализировать, а значит, клетки коры головного мозга ребенка начинают активнее работать.

"Параллельно формируются и аналитические способности. Кто из героев поступил хорошо, а кто – плохо, почему одних ждет победа, а другие останутся ни с чем, – читая книги, ребенок учится задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы", – добавила Васильева.

Эксперт отметила, что, помимо этого, с помощью чтения:

развивается эмпатия – умение замечать чувства и эмоции других, сопереживать и выражать свое участие. Это важные навыки, которые в будущем помогут выстраивать крепкие отношения;

ребенок вовлекается в культурную жизнь. Книги создают поле для общения с другими детьми, учат ребят морали и ценностям, задают нравственные ориентиры;

развивается уверенность и целеустремленность: чтение книг тренирует волевые качества, ведь персонажи зачастую становятся примером и вдохновляют на поступки;

формируется грамотная речь, ведь благодаря чтению ребенок увеличивает словарный запас, строит предложения правильно, использует непростые обороты и термины;

появляется новый опыт: книги позволяют отправиться в кругосветное путешествие, изучить профессии, познакомиться с интересными людьми, не выходя из дома;

ребенок сближается с родителями. Совместное чтение или обсуждение сюжета помогает сблизиться, лучше узнать и понять друг друга.

Как вовлечь в процесс?

Большую роль в вовлечении ребенка к литературе играет оформление изданий, уверена руководитель Центра компетенций по развитию и обучению специалистов поддержки семьи и детства Института дополнительного профессионального образования, кандидат психологических наук, доцент Юлия Ковалева.



Юлия Ковалева кандидат психологических наук Важную роль играет и оформление детской книги: иллюстрации, обложка и даже шрифт. Для ребенка это не просто сопровождающий материал – изображения воспринимаются как часть повествования, рассказа или сказки. Благодаря визуальному оформлению он может увидеть, как выглядит тот или иной персонаж, познакомиться с интересными деталями, расширить кругозор. Например, узнать об особенностях костюмов разных стран и эпох.

По ее словам, качественные книжные иллюстрации также привлекают внимание и формируют эстетический вкус. Оформление книги должно дополнять основной сюжет, делать его более красочным и вдохновлять ребенка на творчество и изучение нового.

При этом родителям не стоит настаивать на чтении, ведь принуждение может вызвать протест и отторжение. Если дети не тянутся к книгам или скучают, когда родители читают вслух, можно обратиться к специалистам семейных центров. Они помогут подобрать подходящие по возрасту произведения и расскажут, как сформировать у ребенка мотивацию к получению знаний.

В Москве работает 21 городская организация помощи родителям с детьми: 18 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

