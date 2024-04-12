Психолог Бирарова рассказала родителям, как общаться с подростками

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Родителям опасно ругать и критиковать подростков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Наилю Бирарову.

По ее словам, психика детей во время переходного возраста достаточно ранимая. Если родители будут часто придираться или делать замечания, то дети начнут закрываться в себе и перестанут доверять старшим.

По словам Бираровой, пубертат начинается в возрасте от 8 до 10 лет, а не с 12–14 лет, как многие думают.

"Родителю в этот момент не нужно проявлять себя как надсмотрщик", – подчеркнула психолог.

Эксперт отметила, что взрослому важно соблюдать субординацию и быть для ребенка другом. Родителям также важно следить за своим эмоциональным состоянием. Их несдержанность и внутренние конфликты могут перекинуться на младшего члена семьи.

Важно обратиться к психологу, который поможет решить эти вопросы. Родитель должен отслеживать психическое состояние ребенка и мудро направлять его в важных жизненных вопросах. А для этого необходимо самому быть мудрым, заключила Бирарова.

Ранее психолог Татьяна Зотова рассказала, как реагировать на желание подростка сменить имидж. Часто в пубертатный период дети хотят сделать пирсинг или покрасить волосы. Как правило, у взрослых это вызывает бурю эмоций, и в семье начинается череда конфликтов. По словам специалиста, от родителей на данном этапе очень нужно принятие.