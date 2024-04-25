Психолог Игонина назвала способ сохранить близкие отношения между мамой и дочерью

25 апреля в России отмечается День дочери. Любой маме хочется, чтобы в отношениях с дочкой с самого детства на всю жизнь сохранялись любовь, радость, дружелюбие, обоюдная поддержка и одобрение. О том, какие проблемы могут отдалять самых близких людей и как избежать конфликтов, Москве 24 рассказали специалисты столичных учреждений соцзащиты.

Работа с первых дней

Теплые и доверительные отношения между ребенком и родителем формируются с детства. И чтобы их сохранить, переживая подростковый период дочери, мамам стоит учитывать ряд важных правил, посоветовала специалист семейного центра "Согласие" Виктория Лимарь.

По ее словам, один из главных моментов – признавать свободу и выбор ребенка. Необходимо уважать личное пространство и при этом стараться не контролировать каждый шаг.



Виктория Лимарь специалист семейного центра Указывайте на ее успехи и достижения, поддерживайте в любых начинаниях.

Также важно обращаться к дочери за помощью – просить помочь разобраться с новыми технологиями или просто спрашивать совета. Это покажет ребенку его важность для мамы и укрепит дружбу между близкими людьми, отметила эксперт.

Кроме того, необходимо быть надежными, показывать дочери, что мама всегда готова прийти на помощь и поддержать.

"Это станет примером для нее и также поможет укрепить вашу связь", – подчеркнула Лимарь.

Помимо этого, специалист также считает очень важным:

поощрять индивидуальность: не пытаться контролировать дочь и не навязывать свои ценности и интересы. Необходимо дать ей возможность развиваться и принимать собственные решения;

объединять семейные традиции: готовить вместе фирменные блюда или устраивать встречи с друзьями и родственниками. Это поможет укрепить связь и создаст теплые воспоминания;

быть внимательными и терпеливыми. За вызывающим поведением, бессмысленными протестами, капризами и истериками дочерей зачастую скрываются призывы о помощи, желание привлечь к себе внимание и гормональная перестройка.

Давление и разочарование

Как правило, выросшим дочерям легче понять стремление матерей опекать и заботиться. Однако, чтобы подобное желание не напоминало гиперконтроль, мамы взрослых дочек должны помнить о соблюдении личных границ, также предупредила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее мнению, как бы сильно ни были эмоционально связаны мать и дочь, лучшими подружками они вряд ли станут. Во-первых, безусловная любовь со стороны мамы будет мешать личностному росту дочери, ведь редкая мама способна выслушивать от ребенка самое сокровенное и не вмешиваться. Во-вторых, полная искренность со стороны матери без обсуждения подробностей ее личной жизни исключена, а влиять таким образом на отношения дочери с отцом недопустимо, подчеркнула эксперт.

"Основной причиной ухудшения отношений является протест взрослению дочери со стороны матери. Как правило, он проявляется, когда она не испытывает удовлетворения от собственной личной жизни, отсутствует отдушина в виде увлечений и хобби, мало интересов. Тогда в основном все ее время посвящено заботе о дочке, опеке и, как следствие, мама хочет получать от дочери то же самое", – пояснила она.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Кроме того, большую роль играет желание иметь идеальную дочь. Ведь исключительно ради ее блага мама пытается требовать выбора "нужной" профессии и "правильных" молодых людей, соблюдения определенного внешнего вида и норм поведения, выработки желаемых черт характера и избавления от всего, что "портит". В итоге дочь постоянно ощущает давление, а мать – разочарование.

В свою очередь, в отношениях с уже взрослыми дочерьми Игонина порекомендовала принимать их такими, какие они есть, и радоваться всем их хорошим качествам.

"Все, что было возможно сделать для воспитания, вы уже сделали", – напомнила эксперт.

Также стоит избегать советов, когда о них не просят, а всего лишь рассказывают о каких-либо ситуациях.

"Как и критика или неодобрение, это способно вызывать желание в дальнейшем просто не делиться тем, что важно. Не надо давить опытом и авторитетом", – посоветовала психолог.

Про демонстрацию неодобрения по поводу выбора дочерью партнеров тоже стоит забыть. Прежде всего, они должны нравиться ей, а не маме, напомнила эксперт. Игонина добавила, что лучше лишний раз сказать, что в любой ситуации мама поддержит дочку, готова выслушать и помочь, если потребуется.

В свою очередь, помогать эксперт советует только тогда, когда дочь просит об этом.

"Даже в случаях, когда необходимость вмешательства якобы очевидна. В том числе это касается воспитания внуков, хозяйственных хлопот или финансовых затруднений", – добавила она.

И, несмотря на возраст, всегда стоит хвалить дочь – особенно за то, что она делает для своей семьи и дома.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Спрашивайте у нее совета и интересуйтесь ее не менее компетентным, чем ваше, мнением. Обязательно устраивайте встречи дома и вне его, дарите подарки по поводу и без, гордитесь дочерью.

Также Игонина порекомендовала мамам и дочерям всегда открыто говорить друг другу о том, что они чувствуют в своих отношениях. Любовь, доверие и взаимное уважение – вот то, в чем нуждаются как старшие, так и младшие члены семьи, заключила она.