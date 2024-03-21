Психолог развеяла миф об антистресс-игрушках

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Антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. Об этом заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова, сообщает News.ru.

По ее словам, все зависит от глубины стресса. Если человеку наступили на ногу в транспорте, то это повод достать антистресс-игрушку и "пожамкать ее в руках". Однако если у человека проблемы в отношениях или болеет кто-то из родственников, то такая вещь – не рабочий инструмент для снятия напряжения, объяснила специалист.

Колосова отметила, что в то же время антистресс-игрушки не наносят никакого вреда.

Ранее сообщалось, что продажи антистресс-игрушек, биологически активных добавок (БАД) и успокоительных выросли в конце зимы – начале весны текущего года. По данным аналитиков, продажи различных кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок и магнитов увеличились на 53%. Больше всего такие товары пользовались спросом в Саратовской и Воронежской областях, а также в Башкортостане – от 59 до 58%.

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