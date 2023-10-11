Россиянам рассказали о реальной пользе игрушек-антистресс для детей

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На какое-то время игрушки-антистресс способны успокоить ребенка, однако они не оказывают внушительного эффекта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Эксперт отметила, что такой результат может появиться в том случае, если дети тормошат волосы или одежду.

"Когда ребенок играет с игрушкой-антистресс, нажимает на различные кнопки, он сталкивается с различными интересными щелчками и звуками. Все это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Таким же образом происходит, когда ребенок тормошит волосы или одежду", – уточнила Наумова.

По ее словам, если дети испытывают стресс, то такая игрушка на какое-то время способна успокоить его. Однако будет лучше, продолжила она, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребенка сами.

Ранее Наумова рассказала, что прививать самостоятельность ребенку необходимо в три года, когда он начинает делать что-либо один. Психолог отметила, что именно в это время родителям не стоит спешить помогать и все делать за малыша. Поддерживать следует в том случае, если есть необходимость вмешаться.



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