Психолог призвала родителей не ругать ребенка за плохие оценки

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Детский психолог Дарья Дугенцова призвала родителей не ругать детей за плохие оценки. Об этом сообщает News.ru.

"В первую очередь нужно понять, что оценки – не показатель реальных знаний, и есть очень много факторов, из-за которых успеваемость ребенка может понизиться. Здесь играет роль отношение к учителю и самому предмету, физическое состояние ученика, настроение учителя", – объяснила она.

Если родители будут постоянно обращать внимание на плохие оценки, у ребенка будет снижаться самооценка, и у него пропадет желание учиться и стараться, подчеркнула специалист. Негативные эмоции могут также отразиться на дисциплине и саморегуляции.

Школьникам необходимо, чтобы их хвалили, тогда они чувствуют свой успех, добавила Дугенцова. Она уточнила, что основные базисы насчет учебы складываются, как правило, после четвертого класса. Тогда же ребенку становятся интересны его сверстники. Психолог посоветовала родителям больше уделять внимание тому, с кем ребенок общается.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что сверхнагрузки могут спровоцировать у школьника появление повышенной возбудимости, раздражительности, нервозности и повторяющихся истерик.

Она рекомендовала родителям не нагружать детей. По ее словам, если дети устают от дополнительных занятий, то следует от них отказаться, однако необходимо учитывать интересы ребенка.



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