Юрист рассказал, могут ли ребенка отчислить из школы за нарушение дисциплины

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ребенка, которому еще нет 15 лет, не могут отчислить из школы за плохое поведение, отметил специалист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт объяснил, что законом запрещено ограничивать право ребенка на образование.

"Отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательной организации", – уточнил специалист.

При этом Лупу подчеркнул, что такое решение должны принимать в последнюю очередь, когда другие методы не сработали, и школьник мешает другим ученикам. Речь идет о подростках, которые не воспринимают замечания учителя и причиняют вред другим.

Процедура отчисления осуществляется с учетом мнения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних, резюмировал эксперт.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что сверхнагрузки могут спровоцировать у школьника появление повышенной возбудимости, раздражительности, нервозности и повторяющихся истерик.

Она рекомендовала родителям не нагружать детей. По ее словам, если дети устают от дополнительных занятий, то следует от них отказаться, однако необходимо учитывать интересы ребенка.



Специалисты рассказали, как проходит детская реабилитация в условиях современных вызовов