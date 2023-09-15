Психолог перечислила последствия сверхнагрузок для школьника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Родители нагружают своих детей дополнительными нагрузками после школы. Это может привести к ухудшению здоровья, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Он отметила, что сверхнагрузки могут спровоцировать появление повышенной возбудимости, раздражительности, нервозности и повторяющихся истерик.

"Старшеклассники могут открыто об этом сообщить, в отличие от учеников младших классов", – указала специалист.

Эксперт посоветовала уменьшить нагрузку. Если дети устают от дополнительных занятий, то следует от них отказаться, однако необходимо учитывать интересы ребенка, добавила психолог.

До этого Наумова рассказала, что в первом классе родителям следует не записывать ребенка в дополнительные кружки, если он не успевает в учебе. Чрезмерная нагрузка не идет детям на пользу. Она отметила, что со второго по четвертый класс следует посещать не более двух-трех секций.

Ранее детский психолог Наталья Наумова сообщила, что покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей поможет ребенку подготовиться морально к новому учебному году. Она также посоветовала родителям предоставить ребенку самому выбрать школьные принадлежности, а перед 1 сентября провести беседу о его мотивации в школе, учебных задачах и планах на будущее.

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