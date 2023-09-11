Россиянам рассказали об оптимальном количестве кружков для ребенка

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В первом классе родителям следует не записывать ребенка в дополнительные кружки, если он не успевает в учебе, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Чрезмерная нагрузка не идет детям на пользу. Она отметила, что со второго по четвертый класс следует посещать не более двух-трех секций.

"Когда мы видим, что ребенок привык и адаптировался к школе, значит, он готов к чему-то новому. Кружки должны быть интересными, приносить радость, удовольствие. Ребенок должен самоутверждаться на кружках, чувствовать свою значимость, ловкость, успешность", – объяснила эксперт.

По ее словам, в первом классе рекомендуется внедрить только один кружок. Если ребенок успевает его посещать, то можно ввести и второй, но не более, подчеркнула Наумова.

Вместе с этим она указала, что со второго по четвертый класс записаться можно на два-три кружка в неделю, если ребенок успевает не только по школьной программе, но и гуляет со сверстниками и отсыпается.

Ранее Наумова заявила, что родители могут немного помочь ребенку с домашним заданием, если он не до конца понял материал. Однако она призвала не выполнять всю работу за школьника.

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