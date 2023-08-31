Врач рассказала о кризисе первоклассника у ребенка

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Кризисом первоклассника называют переходный период между детством и возрастом младшего школьника. В данный период важным представляется адаптация к новым условиям, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-педиатра, детского эндокринолога Злату Казаринову.

"Первый критерий – ребенок резко меняет свое поведение, второй – изменилось отношение к школе: снизилась учебная мотивация, пропал интерес. Третий – ребенок не любит разговоры о школьной жизни", – отметила она.

По словам специалиста, также признаком кризиса является настроение ребенка после учебы. Оно может быть капризным, плаксивым или раздражительным.

Врач подчеркнула необходимость отслеживать состояние здоровья ребенка. Симптомами эксперт назвала нарушение сна, потерю аппетита, тики, энурез и тревожность.

"По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами в адаптации к школе. Продолжительность адаптации ребенка к школе, по данным психологов, варьируется от 2 до 6 месяцев", – объяснила Казаринова.

Педиатр посоветовала родителям за несколько недель до начала учебы начать укладывать ребенка и поднимать его по расписанию школы, обучить его собирать портфель, застегивать пуговицы и завязывать шнурки.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей поможет ребенку подготовиться морально к новому учебному году. Она также посоветовала родителям предоставить ребенку самому выбрать школьные принадлежности, а перед 1 сентября провести беседу о его мотивации в школе, учебных задачах и планах на будущее.

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