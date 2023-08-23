Эксперт рассказала, что поможет настроить ребенка на учебу

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Покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей поможет ребенку подготовиться морально к новому учебному году, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

Она рекомендовала напомнить, что хорошего было в школе, и сфокусироваться на самом лучшем, например на общении с друзьями. По словам Наумовой, это поможет настроиться на положительный лад.

Эксперт заявила, что родителям следует дать ребенку возможность выбрать самому портфель, карандаши, ручки и ластики. Это связано с тем, что с такими предметами ему будет приятнее ходить на уроки. Кроме того, перед 1 сентября необходимо поговорить о мотивации ребенка в школе.

"Важно поговорить о мотивации ребенка в школе, какие направления его интересуют. Поставить перед собой учебную задачу, какая помощь нужна, возможно, дополнительные кружки по любимому или нужному предмету, который пригодится для поступления в вуз и дальнейшей профессии", – заключила Наумова.

Ранее психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская заявила, что существует ряд типичных признаков, по которым можно определить, что ребенок подвергается травле в школе. Один из них – изменение поведения перед началом учебного года.

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