Психолог рассказала, должны ли родители делать уроки с ребенком

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Родители могут немного помочь ребенку с домашним заданием, если он не до конца понял материал, однако не стоит выполнять всю работу за школьника, отметила детский психолог Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

"Иногда ребенку требуется помощь от взрослого. В этом случае не нужно вставать в позу и говорить: "Как же так, ты был в школе и ничего не понял". Это все лишнее и не принесет сплоченности в семье, не улучшит взаимопонимание и доверие", – объяснила эксперт.

По ее словам, "капитально садиться" с ребенком за уроки тоже не стоит, поскольку это будет вредить его самостоятельности и он не сможет справляться с контрольными работами в классе.

Ранее министерство образования Московской области порекомендовало региональным школам не задавать ученикам домашнее задание и не ставить оценки в течение первой учебной недели до 8 сентября.

Сотрудники ведомства приняли данное решение после того, как пообщались с директорами учебных заведений, педагогами и родителями. Они объяснили, что первая неделя является самой сложной, поскольку после продолжительных летних каникул дети не могут сразу влиться в школьный ритм.



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