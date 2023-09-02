Минобразования Подмосковья посоветовало школам не задавать домашних заданий до 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство образования Московской области порекомендовало региональным школам не задавать ученикам домашнее задание и не ставить оценки в течение первой учебной недели до 8 сентября.

"Специалисты отмечают, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная: после продолжительных летних каникул детям непросто сразу влиться в школьный ритм", – указано в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Минобразования приняли данное решение после того, как пообщались с директорами учебных заведений, педагогами и родителями.

"Более 85% читателей нашего канала поддержали идею провести первую неделю нового учебного года без домашних заданий и оценок. Такой режим продлится до 8 сентября включительно", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в трех школах Москвы ученики начнут изучать африканские языки. Так, в школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, в школе № 1522 – амхарский.

К разработке программ для учеников столичных школ были привлечены магистры и аспиранты института стран Азии и Африки МГУ, также был подготовлен преподавательский состав.



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