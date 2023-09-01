В Минпросвещения сообщили о полном переходе российских школ на отечественное ПО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Все школы на территории России перешли на отечественное программное обеспечение. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в ходе церемонии с участием Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в российских регионах.

"Вы (президент. – Прим. ред.) поручали нам и Минцифры полностью обеспечить переход на отечественное программное обеспечение. Задача выполнена. Здесь помог опыт ряда регионов, в том числе Москвы, Московской области, других субъектов РФ", – цитирует главу ведомства ТАСС.

На церемонии открытия новых школ в регионах президент РФ отметил, что доступность дошкольного образования достигла почти 100%. Путин отметил хорошие результаты в программе строительства детских садов и яслей.

В День знаний российский лидер поздравил школьников, педагогов и студентов. Путин вместе с киргизским президентом Садыром Жапаровым дал старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

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