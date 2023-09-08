Психолог объяснила, как помочь ребенку с адаптацией в школе

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Ученики старших и средних классов в начале учебного года испытывают напряжение, чаще всего проявляющееся как апатия или раздражительность. Напряжение сказывается на учениках младших классов в виде плаксивости, рассеянности и быстрой утомляемости. Об этом рассказала педагог-психолог Марина Завадская.

Эксперт отметила, что в первый учебный месяц дети болеют из-за психоэмоционального состояния. Во время болезни они избавляются от стресса, который вызван изменениями в режиме.

"В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее, чем обычно. Нельзя сразу же требовать от ребенка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить – при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября, а не сразу. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким", – передает "Газета.ру" слова Завадской.

Психолог добавила, что особые трудности испытывают пятиклассники. Если раньше им задавали домашние задания с сегодня на завтра, то в новом режиме задания даются не только на следующий день, но и на конец недели или начало следующей семидневки. Кроме того, у школьников этого класса появляются новые учителя вместо одного, а также большое количество предметов.

Она подчеркнула, что к моменту перехода в пятый класс родители меньше контролируют выполнение домашних заданий и подготовку к учебе. В этот период дети становятся более самостоятельными.

Завадская заявила, что ребенку можно помочь с адаптацией. Для этого нужно больше общаться с ним, обращать внимание на его эмоциональное состояние, выражать свои любовь и поддержку.

Психолог рассказала о важности соблюдения режима сна, физической активности и питания.

"Если ребенок привык за летние месяцы ложиться поздно, стоит постепенно сдвигать время отбоя на более раннее. Рацион должен включать продукты, которые содержат магний, лютеин, холин и другие полезные для работы мозга элементы. Для этого в рацион необходимо включить орехи, какао, гречку, молоко, яйца, рыбу и печеный картофель", – заключила эксперт.

Ранее врач-педиатр, детский эндокринолог Злата Казаринова рассказала, что кризисом первоклассника называют переходный период между детством и возрастом младшего школьника. Специалист подчеркнула, что в этот период важным представляется адаптация к новым условиям.

По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами в адаптации к школе, заявила Казаринова. По ее словам, адаптация к школе занимает от 2 до 6 месяцев.



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