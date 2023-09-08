Диетолог рассказала о самом полезном завтраке школьника

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Цельнозерновые каши и белковые продукты являются лучшим вариантов завтрака для школьника, отметила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

"Если ребенок хочет бутерброд, то только на цельнозерновом хлебе. Обязательно белковые продукты: творог, яйца, особенно идеально омлет с овощами. В творог можно добавить различные ягоды", – посоветовала эксперт.

Специалист уточнила, что на завтрак можно съесть кусок рыбы или диетического мяса (кролик, индейка).

Соломатина призвала родителей не кормить ребенка сладостями утром, их можно положить с собой. Диетолог сделала акцент на том, что для завтрака всегда лучше использовать только натуральные продукты.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился в Роспотребнадзор с предложением подумать над включением меда в меню российских школ.

Политик отметил, что употребление меда способствует укреплению иммунитета и снижению утомляемости. Он привел в пример слова главного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова, который заявлял, что включение меда в меню некоторых образовательных учреждений привело к снижению заболеваемости учеников.



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