В Госдуме предложили выдавать всем школьникам горячее питание

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Депутаты от партии ЛДПР предложили расширить право на выдачу горячего питания ученикам школ для всех возрастов. Этот законопроект передали на изучение в Госдуму, документ оказался в распоряжении URA.RU.

В пояснении к законопроекту сказано, что горячее питание способствует эффективному обучению школьников, а также помогает поддерживать здоровье детей.

"Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность" – добавляется в объяснении к предложению.

При этом в записке отмечается, что заболевания желудка теперь стали чаще выявляться у школьников, наравне с проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что законопроект подготовили в ответ на требования родителей детей.

"К сожалению, сегодня многие школьники, не имея адекватной альтернативы, покупают в автоматах чипсы, сухарики, газировку и прочую малополезную для растущего организма дрянь. Да, это потребует определённых затрат из бюджета. Но это не просто расходная строка в бухгалтерии, это надёжные инвестиции государства в здоровье новых поколений", – сообщил депутат.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев обратился в Роспотребнадзор с предложением подумать над включением меда в меню российских школ. Политик утверждает, что употребление меда способствует укреплению иммунитета и снижению утомляемости.

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