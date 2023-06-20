Голикова заявила, что все младшеклассники с 1 сентября будут получать горячее питание в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все младшеклассники государственных и муниципальных российских школ будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В аппарате заместителя председателя правительства России сообщили, что это будет осуществлено за счет бюджетных средств. Охват составит порядка 7,5 миллиона человек. По словам Голиковой, питание должно быть не только горячим, но и вкусным, полезным и разнообразным.

Вице-премьер попросила Минпросвещения совместно с российскими регионами внимательно относиться к жалобам родителей и быстро на них отвечать.

"Анализ работы в регионах показывает, что без четкого взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств на местах, системного мониторинга ситуации достичь хороших результатов невозможно", – подчеркнула Голикова.

Ранее замруководителя партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил обеспечить бесплатное питание для всех школьников. Он заявил, что соответствующая инициатива уже готовится.

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