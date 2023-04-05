В Госдуме предложили вернуть "рыбный день" в российские школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В школах РФ следует организовать просветительскую кампанию, чтобы детям и родителям объяснили преимущества употребления рыбы. Соответствующее предложение депутат Надежда Школкина направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По мнению парламентария, сегодняшние родители сами не ели рыбу в школьных столовых. Школкина отметила, что во многих регионах ребята отказываются есть такую продукцию, которую им дают в учебных заведениях. Этому есть несколько причин: повара не готовы возиться с рыбой, а дети не кушают ее, потому что продукт готовят по рецептам 70-х годов.

На такую пищу жалуются дети, их родители идут к директору с просьбой заменить блюдо. При этом, считает депутат, эти же родители не осознают всю полезность рыбы. В связи с этим Школкина призвала преобразить рецептуру и формат блюд, которые понравятся детям.

"Кто-то наггетсы делает, кто-то филе трески в картофельных слайсах. Предприятия готовы сделать новый формат, но им нужен стабильный спрос. Например, в четверг все дети потребляют рыбу. И таким образом, они (предприятия. – Прим. ред.) понимают, что для школ и школьников спрос будет", – цитирует Школкину телеграм-канал издания "Подъем".

Ранее думский комитет по просвещению направил в правительство РФ и региональным властям рекомендации, согласно которым родители должны активнее привлекаться к контролю за качеством горячего питания школьников на всех стадиях процесса. Речь идет в том числе о посещении с проверками цеха, где готовят пищу.

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