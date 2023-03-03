Минпросвещения РФ предложило обязать школы утвердить требования к школьной форме

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Минпросвещения России предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

"Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее", – сказал он на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Замминистра напомнил, что пока это не обязанность, а право, которым воспользовались уже 37 российских регионов.

Ранее в РФ предложили ввести норму ношения патриотических значков как элемента школьной формы, дизайн смогут проработать сами дети. С такой инициативой выступила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова, которая обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.

Депутат отметила, что школьные значки станут предметом гордости юных жителей России. По ее мнению, элемент превратится в атрибут патриотизма. Лантратова также указала, что инициативу следует провести за счет государства. Она предложила реализовать идею через молодежную организацию "Движение первых".

Участники СВО смогут вести в школах ОБЖ после переподготовки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!