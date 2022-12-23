Минпросвещения РФ в новом учебнике по истории отразит СВО, референдумы и санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в новом учебнике по истории отразят специальную военную операцию на Украине, вхождение в состав РФ четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наработки по новому учебнику будут представлены в первые месяцы следующего года. Кравцов отметил, что учебник разработают на основе существующих изданий, но с учетом новейших событий.

"Этот учебник будет создан не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом тех исторических событий, которые произошли в этом году: начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, беспрецедентное санкционное давление", – сказал глава Минпросвещения.

Также он подчеркнул, что будет подготовлен список героев СВО, ВОВ, великих ученых, поэтов, государственных деятелей, которых представят в школьных учебниках по истории, обществознанию и в фильмах.

Ранее Кравцов рассказал, что на написание нового школьного учебника по истории потребуется около года. Помощник российского президента Владимир Мединский возглавит рабочую группу по его созданию.

До этого Минпросвещения допустило, что участников специальной военной операции на Украине могут привлечь в качестве гостей на занятия в школах по начальной военной подготовке.

Первый замминистра Александр Бугаев напомнил, что уже есть учителя, которые работают со своими коллегами в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Кравцов рассказал об организации начальной военной подготовки в школах РФ

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