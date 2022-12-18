В Минпросвещения РФ заявили, что на создание нового учебника по истории потребуется год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около года потребуется на написание нового школьного учебника по истории, заявил руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Помощник российского президента Владимир Мединский возглавит рабочую группу по его созданию.

"Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля (создаем. – Прим. ред.), у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники", – цитирует Кравцова ТАСС.

До этого глава ведомства заявил, что деятельность героев СВО включат в учебники по истории. По его словам, в новых программах подобные разделы представят в обязательном порядке.

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