Депутат предложила проводить в вузах опросы для выявления отношения к СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой проводить в университетах опросы для выявления отношения к СВО, передает РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность и целесообразность проведения обозначенных анонимных анкетирований в вузах, дать указание об их организации и взять данный вопрос на личный контроль", – говорится в обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Лантратова выразила мнение, что подобные исследования способствовали бы выявлению актуальных политических и социальных настроений в студенческой среде.

Для подтверждения необходимости таких опросов депутат упомянула появившуюся информацию в средствах массовой информации о свыше 3 тысячах оппозиционно настроенных студентов НИУ ВШЭ, которые пытались шантажировать администрацию учебного заведения для введения онлайн-формы обучения и массового оформления академического отпуска.

Ссылаясь на подобные публикации, парламентарий отметила, что учащиеся вуза желали получить возможность подобным образом уехать из страны.

Лантратова также напомнила ситуацию со студентом факультета журналистики МГУ, который выступил в поддержку СВО, однако в результате был подвергнут критике со стороны других учащихся вуза.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут отражены в учебниках по истории в школах.

В июне стало известно, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учеников 10–11-х классов в РФ.

В Минпросвещения отмечали, что СВО будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".

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