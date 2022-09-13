Кравцов сообщил, что цели и задачи спецоперации будут включены в учебники по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине будут отражены в учебниках по истории в школах, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы, вот так же, как в предмете, который сейчас идет, "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом, в каждом уроке на каждой ступени для каждого учащегося говорим", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учащихся 10–11-х классов в России. В Минпросвещения отмечали, что спецоперация будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".

