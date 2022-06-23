Минпросвещения может включить в школьный курс истории спецоперацию РФ на Украине

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Геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ЛНР и ДНР могут быть включены в курс истории для учащихся 10-х и 11-х классов. Соответствующий проект Минпросвещения РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"История (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI века", – отмечается в документе.

В ведомстве уточнили, что спецоперация будет включена в учебный курс "История России". В рамках курса "Всеобщая история" учащиеся будут изучать геополитический кризис и то, как он повлиял на мировую систему.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует ввести дополнительный курс по истории России в старшей школе. При этом, как уточнили в ведомстве, такой курс может быть рассчитан не только на школьников, но также на студентов среднего профессионального образования.

До этого Минобрнауки РФ заявило о намерении увеличить объем преподавания истории России в вузах. Отмечалось, что для изучения истории предлагается ввести не менее 144 обязательных академических часов для всех студентов вне зависимости от специализации.