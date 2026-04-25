Собянин: Главархив Москвы отреставрировал печатное издание Общей минеи

25 апреля, 15:42

Мэр Москвы

Собянин: Главархив Москвы отреставрировал печатное издание Общей минеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главархив Москвы завершил реставрацию печатного издания Общей минеи из фондов Севастопольского архива. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Севастопольский экземпляр церковно-служебной книги был отпечатан в начале XIX века в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры. Он восходит к прототипу 1644–1645 годов.

"Такие книги – редкие свидетели своей эпохи, сохранившие традиции старинного книгопечатания и культурный код столетий. Они дошли до наших дней в единичных экземплярах и представляют особую ценность как памятники истории и духовной культуры", – отметил мэр.

По его словам, книга прибыла в ветхом состоянии. Художники-реставраторы почистили страницы и укрепили изношенные края тряпичной основы. В ходе работ каждый лист поместили в сукно для сохранения фактуры бумаги и опрессовали, после чего заново собрали в блок на хлопковую тесьму.

Помимо этого, они сохранили оригинальное кожаное покрытие с тиснением, вручную восстановили латунные замочки и вернули фолианту первоначальный внешний вид.

Реставрация заняла около полугода. В ближайшее время экземпляр вернется в коллекцию Севастопольского архива.

Ранее специалисты отреставрировали редкий амулет с изображением змееногой женщины, который был найден во время археологических исследований на Дружинниковской улице Москвы.

Подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века. Их происхождение связано с аналогичными украшениями, которые изготавливали в Византии.

