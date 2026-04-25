25 апреля, 10:15
В ГД призвали оборудовать все школы собственными пищеблоками
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
Школы и детские сады в России должны быть оборудованы собственными пищеблоками. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Такая система десятилетиями существовала ранее, но была разрушена в угоду коммерческим поставщикам", – приводит слова Миронова ТАСС.
По его словам, школы закупают питание в первую очередь из-за экономии средств. Из-за этого страдает качество.
Депутат отметил, что нужно выделять дополнительные федеральные средства на питание в образовательных учреждениях. При этом пищеблоки должны жестко проверяться и родителями, и надзорными органами.
Ранее Миронов предложил увеличить количество школьных психологов. Он добавил, что фракция готовит законопроект по противодействию травле в учебных заведениях.
Миронов также указал на то, что учителя не могут регулярно беседовать со школьниками и отслеживать их психоэмоциональное состояние из-за высокой нагрузки.