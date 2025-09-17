Врач Денисенко: питание детей должно быть разнообразным и сбалансированным

Фото: 123RF/komokvm

Питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам эксперта, эти принципы особенно важны утром, когда организму ребенка нужна энергия для учебы и развития. Завтрак должен строиться по схеме "гарвардской тарелки": 0,25% белка (яйца, мясо, молочные продукты), 0,25% цельнозерновых углеводов (каши, хлеб, макароны из твердых сортов), 0,5% овощей или фруктов.

"Предпочтительнее – белковые завтраки. Так ребенок дольше остается сытым, если в школе нет горячего питания", – подчеркнула диетолог.

Врач рекомендовала чередовать белковые и углеводные завтраки, использовать цельнозерновой хлеб и крупы, пробовать различные сочетания. Также она посоветовала учитывать желания ребенка и насильно его не кормить, так как это вызывает отвращение.

По словам Денисенко, иногда на завтрак можно давать сладкое и сосиски. Это нужно, чтобы ребенок не чувствовал строгих ограничений.

Специалист также уточнила, что правильный завтрак формирует у школьника привычку заботиться о себе. Разнообразие и баланс помогают сохранить энергию, улучшить концентрацию и сделать утро полезным и вкусным.

