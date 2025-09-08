Доктор Богданов: пропуск завтрака может привести к сбоям в работе организма

Фото: 123RF/nadianb

Пропуск завтрака может привести к сбоям в работе организма, рассказал в беседе с Pravda.Ru профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

"Многие люди просыпаются, умываются и сразу бегут на работу, полностью пропуская утренний прием пищи. Но именно завтрак запускает обменные процессы и дает энергию на первую половину дня", – пояснил эксперт.

Специалист советует включать в утренний прием пищи побольше сложных углеводов, так как они насыщают организм энергией, поэтому каши, хлеб и бутерброды будут идеальным вариантом для завтрака, поделился эксперт.

Также врач добавил, что завтрак, состоящий из большого количества белка, самая распространенная ошибка, потому что при недостатке углеводов белок начинает использовать организм для выработки энергии вместо восстановления, что приводит к нагрузке на печень и почки. Из-за этого Богданов не советует завтракать яйцами, мясом и творогом.

Вместе с этим эксперт рекомендует включать в утренний прием пищи фрукты, так как у них высокий гликемический индекс, что делает их полезными именно в первой половине дня, но при этом он отметил, что идеальный завтрак должен сочетать в себе и жиры, и белки, и углеводы.

"Классическая каша, хлеб с маслом или сыром, напиток вроде какао или кофе – это оптимальный вариант. Такой завтрак обеспечивает пролонгированную энергию и помогает сохранять работоспособность в течение дня", – заключил Богданов.

