Врач Гинзбург: увлечение сахаром и солью приводит к атеросклерозу и онкологии

Увлечение сахаром и солью может привести к онкологии, диабету, ожирению и артериальной гипертонии. Таким мнением с Москвой 24 поделился врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

Ранее аналитики выяснили, что россияне считают отказ от сахара более важным, чем от соли, в рамках здорового питания. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из маркетинговых платформ.

По мнению врача, ограничивать нужно потребление и соленых, и сладких продуктов.

"При этом добавленного сахара в среднем можно употреблять не больше четырех чайных ложек в день, а соли – одной", – отметил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Избыточное употребление сахара приводит к инсулинорезистентности и хроническому низкоранговому воспалению. Все это лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа, ожирение, артериальная гипертония, атеросклероз и опухоль толстой прямой кишки.

Избыток соли же в первую очередь приводит к артериальной гипертонии. На ее фоне же в организме происходят изменения, из-за которых развиваются практически все болезни, связанные с избыточным употреблением сахара, подчеркнул Гинзбург.

"Однако сахар я бы назвал более вредным, потому что именно им чаще злоупотребляют. От сладостей людям обычно сложнее отказаться", – отметил эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, чем грозит увлечение медом. По ее словам, при чрезмерном употреблении продукт грозит развитием диабета и заболеваний сердца.

