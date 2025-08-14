Диетолог Соломатина: злоупотребление медом грозит проблемами с сердцем

Фото: depositphotos/grafvision

Употребление меда может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. По мнению врача, мед часто становится своеобразной "обманкой", потому что, рассчитывая на его пользу, многие начинают есть этот продукт в неограниченных количествах и добавлять в разные блюда.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Однако по содержанию сахара мед ничем не отличается от сахарного сиропа. Поэтому людям с инсулинорезистентностью, диабетом, а также при ожирении употреблять его достаточно опасно.

Относительно здоровым людям тоже лучше не злоупотреблять продуктом – одной-двух чайных ложек в день будет достаточно, отметила диетолог.

"В противном случае это приведет к тому, что поджелудочная железа начинает часто выбрасывать инсулин. А это может в итоге спровоцировать развитие той же инсулинорезистентности и диабет. Особенно, если употреблять мед с хлебом и запивать сладким чаем, что становится ударом для организма", – предупредила Соломатина.

В конечном счете это может также привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, считает врач. Если организм не будет успевать сжигать поступающую с медом глюкозу, она начнет циркулировать в крови и повреждать эндотелий сосудов.

"В меде очень много фруктозы, которая сразу метаболизируется в печени. И частое употребление продукта может со временем вызвать ожирение органа", – заключила Соломатина.

Ранее председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов посоветовал не покупать мед с рук, возле дорог и на непроверенных ярмарках. По мнению специалиста, в этом случае высок риск приобрести подделку.